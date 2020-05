Spectaculaire incendie de palettes dans une entreprise de Briare

Un feu s'est déclaré ce samedi en fin de matinée à la société Amrani de Briare, spécialisée dans la fourniture et le recyclage de palettes. Il a provoqué d'épaisses fumées noires visibles depuis Gien. Plus de 50 pompiers ont été mobilisés pour cette incendie désormais sous contrôle.

Un énorme incendie s'est déclaré ce samedi en fin d'après midi, à Briare, dans la zone de la Pinade. Le feu a pris à l'extérieur de l'entreprise Armrani, qui vend et recycle des palettes en bois. Des milliers de palettes ont brûlé en dégageant une épaisse fumée noire dans le ciel.

Localisation de l'entreprise à Briare - @capture google

Les pompiers ont déployé une vingtaine d'engins et plus de 50 hommes pour combattre ce feu. Il "est désormais maitrisé " affirme le Codis 45. Mais des patrouilles seront assurées sur place cette nuit pour éviter une reprise des flammes.

Une ligne haute tension au sol

Parmi les premiers constats sur place : une ligne haute tension de 20.000 volts est tombée au sol. Mais, selon les pompiers, impossible de dire si cette chute est la cause ou la conséquence de l'incendie. Une enquête plus poussée devra être menée.