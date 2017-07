Hauts-de-Seine : spectaculaire incendie sur le port de Gennevilliers

Dimanche en fin d'après-midi, un incendie s'est déclaré dans un entrepôt de traitement de déchets sur le port de Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine. Selon les premières constatations, pas de victime à déplorer.

Si vous circulez sur le périphérique parisien, vous avez dû voir cet épais panache de fumée au-dessus de la capitale. Un incendie s'est déclaré ce dimanche en fin d'après-midi dans un entrepôt spécialisé dans le traitement de déchets, route du bassin n°5 sur le port de Gennevilliers dans les Hauts-de-Seine. Selon les premiers éléments, il n'y a pas de victimes ni de blessés à déplorer.

96 pompiers et 30 engins sont mobilisés. "Nous en avons encore pour quelques heures", a confié le porte-parole des pompiers de Paris. On ignore pour le moment les raisons du sinistre. La police a bouclé le périmètre. La circulation est difficile sur l'A15 et l'A86 à hauteur de Gennevilliers, près du lieu de l'incendie.

Gros incendie sur le site Novergie #Suez en bord de Seine à #Gennevilliers.Bouchons de curiosité sur A86 et A15 dans les 2 sens pic.twitter.com/Ts8xNK65Tx — Marine Chailloux (@MarineChailloux) July 9, 2017