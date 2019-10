Sport-auto : le rallye des Cardabelles endeuillé, le pilote haut-viennois Jean-Charles Beaubelique blessé

La Cavalerie, France

C'est un terrible drame qui s'est noué ce samedi, lors des épreuves du rallye auto des Cardabelles, dans le Sud-Aveyron. Un jeune homme de 19 ans a été tué et cinq personnes ont été blessées, lorsque la voiture d'un concurrent a fait une sortie de route et fauché des spectateurs. Parmi les blessés, un jeune homme de 17 ans a dû être héliporté à Toulouse en "urgence absolue". Trois autres spectateurs âgés de 21, 31 et 58 ans, ainsi que le pilote de 47 ans, sont eux en "urgence relative".

Le conducteur de l'équipage est le haut-viennois Jean-Charles Beaubelique, un pilote expérimenté très connu en Limousin. Le Directeur Général de la société limougeaude Beaubelique Industrie court en effet de nombreux rallyes depuis de longues années, avec son co-pilote Julien Pesenti. Le mois dernier, il avait encore remporté la 17e édition du Rallye National Pays de Saint-Yrieix, d'où il est originaire. Il y a deux ans, il était devenu champion de France 2ème division.

Selon les éléments communiqués sur place, et recueillis notamment par l'AFP, l'accident s'est produit sur la commune de la Cavalerie, à la sortie d'une épingle appelée "la bosse". Les spectateurs étaient semble-t-il présents sur une zone interdite au public, que les commissaires de course avaient fait évacuer à deux reprises, mais les spectateurs étaient quand même revenus s'y installer.

La Fédération française du sport automobile (FFSA) a immédiatement annoncé l'arrêt du rallye.