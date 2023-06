Sports de glace : la gestion de la fédération française mise en cause dans un rapport, la justice saisie

C'est l'époque de la présidence de Didier Gailhaguet qui est particulièrement visée. La gestion de la Fédération française des sports de glace (FFSG) est mise en cause dans un rapport définitif publié ce samedi par le ministère de Sports, a appris franceinfo. Dans leurs conclusions, les rapporteurs accablent la gestion de la Fédération, en particulier avant l'arrivée à sa tête de mars 2020 à juillet 2022 de Nathalie Péchalat , soit du temps de la présidence de Didier Gailhaguet, contraint à la démission en 2020 après les scandales sexuels dans le patinage dénoncés par la patineuse Sarah Abitbol.

Disparition d'archives

Les rapporteurs ont aussi annoncé qu'ils avaient saisi la justice après avoir constaté la disparition d'archives de la FFSG "antérieures à 2020". Ils évoquent des "manquements" et des "pratiques très contestables" concernant la gestion fédérale de la Fédération. Les inspecteurs indiquent avoir réalisé plus de 130 auditions, contrôlé de nombreuses pièces au siège de la Fédération et ils se sont déplacés dans les différentes structures de la Fédération. Ce rapport a été mené par la mission d'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche (IGESR) portant sur la FFSG. L'enquête a été diligentée par la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra.

"L'omniprésence d'anciens dirigeants"

Le rapport met en cause "un fonctionnement fédéral qui a connu une succession de crises et marqué par l'omniprésence d'anciens dirigeants au détriment de la mise en place d'une nouvelle gouvernance". Pour les inspecteurs, "la fédération n'est toujours pas parvenue à tourner la page d'une longue période de gouvernance par une même équipe", évoquant sans le nommer la présidence de Didier Gailhaguet jusqu'en 2020. Les inspecteurs se sont intéressés aux trois olympiades précédentes, soit depuis 2014.

Les auditions ont montré, "documents à l'appui", que "l'élection de la nouvelle présidente, Gwenaëlle Noury a été influencée" écrivent les rapporteurs. Selon eux, cette nouvelle présidente devait permettre à d'anciens dirigeants de reprendre la main sur la gouvernance de la Fédération. L'un d'eux a d'ailleurs sollicité un statut de consultant auprès de la SSG mais celui-ci lui a été refusé par Gwenaëlle Noury. Les inspecteurs ont également constaté que la révélation de scandales sexuels en 2020 a encore des effets sur les effectives de la Fédération et sur son image "très dégradée".