Marco Simone, l'entraîneur de la Berrichonne de Châteauroux, mis à la porte !

L'épée de Damoclès qui était au dessus de la tête de Marco Simone est tombée : l'entraîneur de la Berrichonne Football a été remercié selon nos informations. La très mauvaise prestation des joueurs, samedi dernier à Gaston-Petit face à Concarneau, a été de trop. Une défaite 2 à 0 sous les yeux du propriétaire du club, le Prince Abdullah Bin Mossad. Avec trois défaites, quatre victoires et trois nuls depuis le début de la saison en National, le bilan comptable de Marco Simone n'était pas à la hauteur des espoirs et surtout des objectifs de la nouvelle équipe dirigeante, qui souhaite une remontée en Ligue 2 le plus rapidement possible. Le club annonce donc officiellement son départ ce lundi 11 octobre.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Un ultimatum dès la 2e journée

Dès la 2e journée, Marco Simone s'est retrouvé dans une position pour le moins inconfortable. Après une défaite en Normandie, 3 buts à 1 face à Avranches, l'entraîneur de la Berri a été sommé de redresser la barre rapidement. À défaut, c'était la porte. Un ultimatum que l'entraîneur avait repoussé, provisoirement, avec une victoire 2 buts à 1 face au Mans. Sur France Bleu Berry, Michel Denisot, le Président de la Berri, devait dédramatiser ensuite la situation en soulignant que "la page était tournée". En réalité, ce n'était pas le cas. Marco Simone, qui devait travailler avec la pression, était sous surveillance et se savait menacé.

Une fin de saison en Ligue 2, catastrophique

Le technicien italien était arrivé en mars dernier, avec les nouveaux dirigeants, alors que la Berri tentait de sauver sa place en Ligue 2. Même si la qualité de jeu s'était quelque peu enrichie, le bilan comptable ne plaidait pas en faveur de Marco Simone en fin de saison : 10 matchs mais aucune victoire ! La suite, on la connait : la Berri descend tout naturellement en National et Marco Simone est ...reconduit dans ses fonctions d'entraîneur ! Mais depuis l'ultimatum lancé avant le match du Mans, quelque chose était cassé entre l'Italien et les dirigeants de la Berri.

Samedi à Gaston Petit, le Prince Abdullah Bin Mosaad le propriétaire du club présent physiquement pour la toute première fois n'a pas apprécié l'humiliation de la défaite face à Concarneau et le couperet est tombé. Marco Simone est donc remercié ; reste à savoir maintenant si Patrick Legain, entraîneur adjoint, préparateur physique et Stéphane Porato, l'entraîneur des gardiens, des proches de Marco Simone, vont pouvoir ou vouloir rester.