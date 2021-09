Squat à Bordeaux : 26 personnes évacuées rue Camille Godard

Le squat de la rue Camille Godard a été évacué ce matin à Bordeaux. 26 personnes au total ont été prises en charge et relogées. C'est l'ancienne maison départementale de la solidarité et de l'insertion qui était occupée. Les lieux ont été rendus à leur propriétaire.

La préfecture de la Gironde a organisé ce jeudi matin, l'évacuation du squat situé au 63 rue Camille Godard à Bordeaux. Ils étaient 26 a résidé dans cette ancienne maison départementale de la solidarité et de l'insertion, d'origine sénégalaise, guinéenne, gambienne ou malienne. 1 mineur a été pris en charge par le conseil départemental de la Gironde. Les 25 autres ont été pris en charge par l'hébergement d'urgence. Leur situation sera examinée dans les prochains jours. Ils ont tous pu récupérer leurs affaires avant de quitter les lieux.

Suite à cette évacuation, les lieux ont été remis à leur propriétaire. Des travaux ont été directement engagés pour éviter une nouvelle occupation.

5 mois pour quitter les lieux

Un délai de 5 mois avait été accordé aux occupants pour partir. Il avait expiré depuis le 5 juillet 2021. Ce jeudi matin, l'opération s'est déroulée en présence des services de la direction départementale de la sécurité publique (DDSP), de la police aux frontières (PAF), de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS), de l’office français de l’immigration et de l’intégration, du conseil départemental compétent en matière de protection des mineurs isolés étrangers, et d’interprètes.