Piqûres, vertiges et malaises après un concert au Zénith de Dijon

Qui a été piqué lors d'un concert de rap dimanche soir dernier (le 18 septembre) au Zénith de Dijon ? L'appel circule sur les réseaux sociaux pour recenser d'éventuelles victimes et cinq plaintes ont déjà été déposées, et une enquête est ouverte, confiée à la police de Dijon.

Dimanche, lors du concert de Ninho, des jeunes femmes se sont faits piquer et ont ressenti de violents malaises. La police de Dijon est intervenue en fin de concert et a reçu le témoignage de trois d'entre elles. -C'est le cas Coleen Da Silva, qui habite près de Gray en Haute-Saône. "J'ai été piquée à l'épaule gauche, et j'ai eu soudainement très chaud, ma vision est devenue trouble. J'ai ressenti des fourmillements, notamment au niveau du cou, et un mal de tête horrible." La jeune femme quitte la fosse et rejoint la zone de soins, où elle constate qu'elle n'est pas seule. "La sécurité du Zénith est venue jeter un œil, mais on a eu droit à aucune parole. Rien." regrette-elle.

Sa piqûre est constatée le lendemain par son médecin. Ses premiers test VIH ou hépatite sont heureusement négatifs, mais cette jeune mère de famille reste marquée par cette agression, tout comme Ninon, une jeune lycéenne de 16 ans qui reste elle aussi dans l'angoisse. "On a réalisé aussi des tests Vih, hépatite, maladie sexuellement transmissibles, car qui sait combien de personnes ont été piquées par la même aiguille ? " s'inquiète Julie, la maman de Ninon. "Ces tests, il faudra les répéter dans six semaines puis dans trois mois. Evidemment, on est pas sereins."

"Ma fille n'a pas pu retourner en cours, et elle se sent coupable d'être allée dans la fosse , d'avoir mis un débardeur. Je lui répète que ce n'est pas elle la responsable, mais elle est stressée à l'idée que cela peut recommencer lors d'un prochain concert."

"Fouilles légères" et silence du Zénith

"Les fouilles sont beaucoup trop légères" s'indigne Coleen. "C'est juste une palpation de corps très vite fait, puis ensuite tu ouvres ton sac, hop, on y jette un coup d'œil et puis c'et tout. Moi j'avais une pochette qui n'a jamais été ouverte, j'aurais pu y dissimuler n'importe quoi."

"La sécurité a peut-être fait son maximum ce soir là, car il y avait vraiment beaucoup de monde, mais aujourd'hui je n'ai plus envie d'aller en concert. Imaginez la réaction d'une maman quand sa fille de 15 ou 16 ans l'appelle dans un tel moment. Non, on ne peut plus sortir tranquilles."

Quelles solutions mettre en place ? La direction du Zénith de Dijon n'a aucune envie pour l'instant de répondre à cette question, et ne communique pas sur cet évènement.

Un portique détecteur de métal ?

Comment détecter une aiguille dans une foule de personnes ? Le défi semble insurmontable, mais des solutions sont peut-être envisageables. "On pourrait installer un portique détecteur de métal" suggère Martin Ambroise, médecin urgentiste au CHU de Dijon. "Quand je dois intervenir au commissariat de Dijon, mes seringues font sonner le portique à l'entrée. C'est aussi la même chose dans les aéroports, où les diabétiques doivent présenter une ordonnance pour que leurs piqûres soient admises à bord. Il faut mettre en place des solutions, sinon quoi ? on met tout le monde en places assises dans la fosse ? Ignorer le problème pourrait conduire à exclure les femmes des évènements festifs. "

"De manière générale, les pouvoirs publics doivent aussi s'interroger sur la facilité à se procurer des seringues et des produits vénéneux. On doit beaucoup mieux surveiller et encadrer ce genre de choses" conclut Martin Ambroise.