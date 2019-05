St-Amand-Montrond : des M&M'S à l'origine d'une dispute conjugale

Saint-Amand-Montrond, France

Tout avait commencé par une banale querelle pour des bonbons ! " Tu m'as piqué mes M&M'S, espèce de voleur ". Il n'en faudra pas plus pour mettre le feu aux poudres. L'homme, qui regarde un film dans son lit, ne supporte pas que son amie lui retire la couverture. Il l'attrape par le col, la pousse dans la baignoire, et ouvre l'eau "pour la calmer" affirme t-il à l'audience. Sa compagne parvient à s'enfuir dans la salle à manger, il empoigne deux couteaux et la menace "Je vais te tuer !" . L'homme plante finalement les lames dans la table, laissant son amie partir pour se réfugier chez des amis. Et ce n'est pas fini. 2e épisode en début de soirée. L'homme rentre après être allé prendre l'air. Il faut dire qu'il a pris connaissance un peu plus tôt de messages sur le portable son amie pouvant laisser croire qu'elle le trompe. Elle est justement revenue. Il se jette sur elle, un couteau encore à la main et tente de lui enfourner une chaussette dans la bouche, pour pas "qu'elle gueule !". Je voulais qu'elle avoue ce qu'elle faisait dans mon dos. Son amie parviendra à s'échapper pour aller directement à la gendarmerie. L'homme reconnait avoir " pété une pile". "Elle a juste cru qu'elle allait mourir " rectifie l'avocate de la victime. L'homme dort pour deux ans en prison et devra verser 2.000 euros de dommages et intérêts à sa compagne. Ca fait cher le m&m's !