St-Amand-Montrond : 18 mois de prison pour un tireur irascible

Heureusement, l'homme visé avait pu se réfugier à l'intérieur d'une maison juste avant le coup de feu. A l'arrivée, une grosse frayeur et des poursuites pour violence avec arme. Le tireur le reconnait à l'audience, en visio-conférence depuis la prison de Nevers : " J'ai pété les plombs !" En l'occurrence, du calibre 20. C'est avec une cartouche de 36 g, idéale pour le tir au pigeon que le fusil était chargé. Sauf que là, le gibier était tout autre ! Bilan, un gros trou dans la porte. " Vous auriez pu tuer des enfants " fait remarquer la présidente. Quatre enfants, se trouvaient dans la maison.

La salle d'audience du tribunal correctionnel de Bourges, version covid 19. © Radio France - Michel Benoit

Les faits sont graves, mais l'homme assure simplement avoir voulu faire peur à l'amant de sa fille, même s'il fait amende honorable : " On aurait dû parler calmement, je donnerais ma vie pour revenir en arrière." Il faut dire que l'homme est sanguin, il a déjà été condamné deux fois pour avoir foncé avec sa voiture sur des personnes et n'avait pas le droit de détenir d'arme. Son avocate, Me Pinkos, plaide la prise de conscience, les regrets et demande un simple sursis. Elle est partiellement entendue. Un an ferme au final pour ce papa qui ne travaille plus le mercredi pour s'occuper d'une de ses filles, lourdement handicapée.