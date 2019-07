St-Amand-Montrond : deux syndicats demandent la suspension du responsable des services techniques municipaux

Saint-Amand-Montrond, France

Le tribunal correctionnel de Bourges a condamné ce cadre à un an de prison avec sursis et interdiction d'exercer une fonction dans une collectivité. Mais celui-ci a fait appel du jugement et il est donc en droit de réintégrer son poste en attendant le second procès. Cet homme de 60 ans était d'ailleurs attendu lundi matin à son bureau mais il n'a pas repris le travail. Le maire de St-Amand Montrond indique qu'il est en arrêt maladie. Jusqu'à quand se demandent ses collègues qui ne veulent plus le voir. Ce cadre, après le report de son procès au printemps, était revenu travailler au mois d'avril mais n'avait visiblement pas modifié son comportement. C'est pour cela que ces deux syndicats montent aujourd'hui au créneau et demandent au maire de prendre des mesures : " Le maire a le devoir de protéger ses agents, argumente Valérie Soudry, représentante du personnel. Nous demandons au maire de prendre des mesures conservatoires en suspendant cette personne de ses fonctions. Je voudrais qu'on protège les collègues qui travaillent et qui subissent quotidiennement les paroles de ce responsable. Ils se sentent oppressés, rabaissés. Ce n'est plus possible."

Le tribunal correctionnel de Bourges a condamné ce cadre le 3 juillet pour harcèlement moral © Radio France - Michel Benoit

Thierry Vinçon, le maire de St-Amand-Montrond reste prudent : il ne prendra aucune décision concernant l'avenir de ce cadre tant qu'il n'aura pas reçu copie du jugement de première instance. Il a proposé de recevoir les délégués syndicaux et rappelle que ce cadre a toujours été efficace dans ses fonctions malgré ses méthodes. Il se dit respectueux des droits de la personne et ne prendra aucune décision tant que la procédure ne sera pas terminée, rappelant au passage le contexte délicat de cette affaire, à quelques mois des élections municipales et sur fond de rivalité syndicale : ce cadre est un ancien responsable de la CGT.