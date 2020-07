St-Amand-Montrond : il se fait tirer dessus deux fois en deux mois

Au mois de mai, son père avait déjà tiré sur le même homme, mais il ne l'avait pas blessé. Lui aussi avait été condamné à un an ferme... Une querelle de famille à laquelle la justice compte bien mettre un terme. Le fond du problème, c'est que l'une des filles s'est remise en couple un peu trop rapidement selon sa famille, après le décès de son mari dans un accident de voiture. Depuis, c'est la guerre entre le nouveau beau-frère et la famille. Qui a cherché l'autre jeudi soir ? difficile de le dire. Toujours est-il que l'un des frères qui avait été poursuivi en voiture par la victime, a sorti son fusil quand celle s'est présentée sur le terrain familial. Bilan : une centaine de plombs de chasse dans les bras, les fesses et les jambes. "J'ai eu peur qu'il fonce sur moi avec sa voiture, se défend le tireur, je suis désolé !". Mon client n'est pas un gibier, plaidera Me Lacroix pour la partie civile : il est vrai qu'être pris pour cible deux fois en deux mois, ça fait beaucoup. Me Lartichaud pour la défense, plaidera l'excuse de provocation et la légitime défense : le problème, c'est que la victime, même si elle n'est pas blanc comme neige dans l'histoire, a été tirée dans le dos... ironie de l'histoire avec un fusil qu'elle avait vendu illégalement trois mois plus tôt au tireur. Ce sera donc un an ferme comme papa deux mois plus tôt, et un an avec sursis accompagné d'une interdiction de paraître dans le Cher durant deux ans.