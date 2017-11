St-Amand-Montrond : les autorités organisent un exercice grandeur nature

Beaucoup d'agitation en perspective ce mardi après-midi dans le centre de St-Amand-Montrond. La préfecture organise un exercice de sécurité civile.

Le détail n'est connu que de rares personnes : à priori, un homme armé fera irruption dans la salle des fêtes où se déroule une cérémonie. Il fera feu. On dénombrera de nombreuses victimes. Un exercice attentat grandeur nature qui permettra de tester la réactivité des services de soins, l'organisation des secours et notamment l'accueil des victimes dans les hôpitaux. Mais aussi la capacité d'intervention des forces de police, de gendarmerie pour neutraliser l'individu. Dans le jargon préfectoral, on appelle cela un Novi Alpha. Une cellule de pilotage sera activée en préfecture à Bourges. Au moins 250 fonctionnaires participeront à cet exercice qui sera donc un peu moins ambitieux que celui qui s'était déroulé au collège de Mehun sur Yèvre en mars dernier où 450 personnes avaient été mobilisées. Un test qui peut s'avérer utile également en cas de gros accident sur l'A71 où il faudrait déclencher de gros moyens médicaux. L'alerte devrait être donnée en fin d'après-midi vers 17H00. La circulation risque d'être perturbée dans le centre de St-Amand-Montrond.