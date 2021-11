Saint-Amand-Montrond : les voleurs de cuivre n'y sont pas allés de main morte

A plus de 8,5 euros le kilo, le cuivre suscite toutes les convoitises : les voleurs s'en sont pris notamment aux pavillons dont la construction est la plus avancée. Ils étaient certains d'y trouver les fils électriques en cuivre déjà passés dans les gaines. Le chantier du béguinage de Saint-Amand-Montrond a été pillé par des voleurs de cuivre. Le vol s'est déroulé le week-end dernier.

Sur les vingt-six pavillons du béguinage, quatorze ont été forcés. Portes d'entrée ou fenêtres cassées au pied de biche. Les voleurs ont abîmé les placo pour tirer les câbles. Ils ont aussi emporté des ventilations mécaniques contrôlées et de l'outillage : "Ils ont aussi emmené des tableaux électriques" précise Alain Montagu, directeur de la construction neuve chez France Loire, le bailleur social. "Les portes de ces logements étaient fermées à clef. Ils ont donc tout détérioré pour rentrer. On doit maintenant faire un bilan des dégâts et estimer si le chantier, qui devait être livré en février, subira du retard."

Il faudra remplacer plusieurs baies vitrées ou portes d'entrée. © Radio France - Michel Benoit

Un préjudice de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans parler du temps qui sera nécessaire pour tout remettre en état. Normalement les entreprises sont assurées pour ce type de vol, mais ont une franchise. " Dans les grandes métropoles, les chantiers sont protégés par des palissades pour éviter ce genre d'intrusion, mais personne n'aurait imaginé que cela puisse se produire dans une petite ville comme St-Amand-Montrond " ajoute Alain Montagu. France Loire assure vouloir mieux sécuriser ses chantiers à l'avenir.