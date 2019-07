St-Amand-Montrond : Un an de prison avec sursis pour un cadre de la mairie

Un cadre des services techniques de la ville de St-Amand-Montrond, condamné par le tribunal correctionnel de Bourges à un an de prison avec sursis. Cet homme de 60 ans était poursuivi pour harcèlement moral sur trois agents municipaux. Cela avait duré deux ans.

Saint-Amand-Montrond, France

Le tribunal est allé au delà des réquisitions... Un an avec sursis, c'est deux fois plus que ce qu'avait requis le procureur de la république. Le comportement de l'accusé, à la barre, n'a sans doute pas plaidé en sa faveur. Le fonctionnaire avait refusé de s'expliquer, restant muet à la plupart des questions de la présidente. Bien mal lui en a pris. Ce responsable de la voirie et des espaces verts n'hésitait pas à insulter les agents qu'il avait dans le nez : "Espèce de mongol, bon à rien , ivrogne, drogué". Il menaçait même de leur envoyer ses copains manouches pour leur faire la peau ! L'une des victimes avait fait une tentative de suicide.

Simplement des mots, avait plaidé l'avocate du prévenu, destinés à remettre tout le monde au travail. Une atmosphère de terreur qui coûte cher aujourd'hui à cet homme autoritaire : il devra verser de 3 à 5.000 euros à chacune de ses trois victimes, dont certaines sont toujours sous traitement médical. Le cadre municipal devra également payer une amende de 1.500 euros et se voit interdit de travailler à l'avenir pour une collectivité. Il lui est également défendu de fréquenter les services municipaux. Un vrai retour de bâton pour celui qui se prévalait de tenir le maire de St-Amand sous sa coupe.