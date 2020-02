St-Amand-Montrond : une série d'incendies suspects dans des fermes de l'Amandois

Charenton-du-Cher, France

Cinq exploitations agricoles ont subi des feux en pleine nuit depuis dimanche. Pas de victime, mais les dégâts sont très importants. Des incendies, six au total, trop nombreux pour être simplement accidentels. L'acte criminel est bien sûr privilégié. Des expertises sont en cours, comme toujours après un incendie, mais le parquet de Bourges se montre très discret sur le mode opératoire. La thèse criminelle ne fait aucun doute, de par le nombre d'incendies : six en seulement en trois nuits. Dans un secteur géographique d'à peine cinq ou six kilomètres. Le hasard n'a rien à voir la dedans : " C'est arrivé en pleine nuit à une période où il y a très peu d'activité sur une exploitation agricole, si ce n'est la surveillance des animaux, constate Arnaud Lespagnol, président de la FDSEA du Cher. Surtout, ce qui fait peur, c'est comment ces actes pourront être stoppés. En ce moment, il y a un climat de pression sur l'élevage. A tel point qu'on se demande jusqu'où tout cela pourrait aller. On espère que ces incendies n'ont rien à voir avec des actions anti-élevage."

La thèse criminelle est privilégiée par le parquet de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Certains bâtiments étaient récents, en bon état, et l'accident semble peu probable. Une ferme a même été la cible de deux incendies. On peut donc penser à de la malveillance ou de la vengeance. Autant de pistes que vont explorer les gendarmes. Au total, ce sont plusieurs centaines de tonnes de paille ou de foin qui ont brûlé. Du matériel agricole a également été détruit, mais les animaux ont pu être sauvés. De quoi alimenter un climat de psychose. Le patron de la FDSEA du Cher, ne peut qu'inciter les agriculteurs à la vigilance. Pour Arnaud Lespagnol, il est important que les agriculteurs apprennent à sécuriser les accès à leurs fermes, et qu'elle ne soient plus ouvertes à tous les vents. Aujourd'hui, le risque d'intrusion ne peut être ignoré. Les fermes sont aussi les cibles de nombreux vols tout au long de l'année. La gendarmerie du Cher mène depuis quelque temps des actions de sensibilisation sur cette question.