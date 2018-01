La grange d'une ferme de Saint Etienne de Baigorry a été entièrement détruite par un incendie dans la nuit de jeudi à vendredi. Une centaine de brebis ont péri et 15 tonnes de fourrages sont partis en fumée. Les causes du sinistre restent à déterminer.

Une centaine de brebis ont péri dans la nuit de jeudi à vendredi dans l'incendie d'une ferme de Saint Etienne de Baigorry. Le feu, d’origine inconnue, a commencé peu avant 21h, quartier Otikoren, dans une grange de 250 mètres carrés en périphérie du bourg. C’est en quelques secondes que le sinistre s’est déclaré dans la grange de Jean Noël Ayçaguer. Les animaux n'ont pas survécus. Du matériel agricole a été détruit et 15 tonnes de fourrage sont partis en fumée.

Le même scénario il y à 4 ans

Pour l’agriculteur Jean-Noël Ayçaguer, c’est un coup dur d’autant qu’il avait été victime de la même catastrophe il y a 4 ans et que ses installations agricoles avaient été refaites à neuf. Une trentaine de sapeurs pompiers ont été mobilisés jusqu’à trois heures du matin. Les causes du sinistre restent à déterminer et c'est la gendarmerie nationale qui est chargée de l’enquête.

