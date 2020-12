St-Florent-sur-Cher : enquête à l'Ehpad

A la fin du mois de novembre, un médecin qui intervient auprès de résidents a effectué un signalement concernant trois pensionnaires et notamment une personne de 96 ans. Ces pensionnaires ont été placés à l'isolement de manière très brutale suite à un cas asymptomatique de Covid. Le médecin et certaines familles n'hésitent pas à parler de séquestration. Ces trois pensionnaires ont dû quitter leurs chambres pour être placées à l'isolement, perdant tous leurs repères. Parmi elles, une dame de 96 ans, porteuse asymptomatique du Covid. Pour unique contact, affirme aujourd'hui sa petite-fille, le personnel pour déposer les plateaux repas et bien sûr, le téléphone pour communiquer avec sa famille. Un enfermement qui aura duré presque deux semaines alors que la quarantaine n'est normalement que de sept jours. "J'ai vu ma grand-mère dépérir, tombée dans un état dépressif, presque suicidaire " affirme sa petite-fille. " _Elle se plaignait d'être en prison, se sentant comme une pestiférée." _L'intervention du médecin a permis à ces résidents de pouvoir prendre à nouveau les repas avec les autres pensionnaires. Certaines familles mettent en cause une trop grande fermeté de la directrice : celle-ci avait continué de refuser les visites, par exemple, lors de la fête des mères alors qu'elles avaient repris ailleurs. Une direction qui n'a même pas pris le soin de répondre aux différentes lettres de protestation adressées par les familles.

