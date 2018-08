Saint-Florent-sur-Cher, France

TSI est spécialisé dans le traitement anti corrosion des métaux. Les 17 salariés se retrouvent au chômage technique.

L'entreprise TSI sur la zone industrielle de St-Florent sur Cher ( Cher) © Radio France - Michel Benoit

Les pompiers du Cher ont dépêché de gros moyens et notamment une cellule chimique car l'entreprise, située sur la zone industrielle de St-Florent sur Cher, utilise des produits toxiques : acides, bases et gaz.

Les ateliers de TSI sont très gravement endommagés. © Radio France - Michel Benoit

Les pompiers se sont d'abord attachés à éteindre le sinistre. Cela a pu être fait assez rapidement. Il a fallu limiter les risque de pollution liés aux produits chimiques présents dans les ateliers et aux épaisses fumées noires qui se sont dégagées : " Heureusement, il n'y avait pas de vent, précise le commandant Christophe Chèvre, responsable de l'intervention. Le risque était donc faible pour les habitants de St-Florent."

24 véhicules de pompiers et une soixantaine d'hommes ont été dépêchés sur place pour lutter contre le sinistre chez TSI. © Radio France - Michel Benoit

Les pompiers ont dû gérer le risque de pollution engendré par les écoulements d'eau, dans le réseau d'assainissement : " On a pu mettre en place rapidement des parades et la station d'épuration n'a pas été impactée par ces écoulements, a indiqué le commandant Christophe Chèvre. Ensuite, on a aspergé les ateliers de mousse pour figer les produits chimiques présents. L'entreprise doit maintenant faire intervenir des camions pompes pour aspirer tout cela. Normalement, nous lèverons le dispositif en fin de matinée."

Les lances des pompiers étaient raccordées à un camion contenant des réserves de mousse pour figer les produits chimiques. © Radio France - Michel Benoit

L'identité judiciaire de la gendarmerie nationale était sur place pour tenter de déterminer les causes de cet incendie.