St Julien-lès-Metz : Il s'était lancé dans la production de cannabis durant le confinement

Un quinquagénaire a été arrêté ce mardi 30 juin pour usage et détention de produits stupéfiants. Sa production artisanale et locale de cannabis avait commencé durant le confinement.

C'est une conséquence très inattendue du confinement. A St Julien-lès-Metz, les policiers de la section d'intervention ont interpellé mardi 30 juin, un quinquagénaire pour usage et détention de stupéfiants. L'homme a expliqué qu'il s'était lancé tout récemment dans la culture du cannabis en raison du confinement.

Cultiver pour éviter de se déplacer

Lors d'une patrouille à pied dans un quartier pavillonnaire, les policiers ont senti une forte odeur de cannabis, émanant d'une maison, où vit un couple. Ils sonnent, entren dans le logement et découvrent dans une pièce, neuf plants de cannabis d'une hauteur d'1 mètre 50, et un système mécanique de culture. Sur un étendoir également, séchait une quantité importante de têtes de cannabis : plus de 2 kilos en tout.

En garde à vue, le mari a expliqué aux policiers s'être lancé dans la culture de cannabis, après le début du confinement, pour éviter d'avoir à se déplacer pour acheter de la drogue.

Il sera convoqué devant le tribunal de Metz en octobre prochain.