A St Malo, un corps sans vie retrouvé sur une plage

La police tente de recueillir des informations pour identifier la victime.

Une énigme pour les policiers de St Malo. Ce corps a été retrouvé mardi en début d'après midi sur une plage à Paramé, sur la plage du Christ très précisément. Pas de papiers d'identité, aucun signe distinctif. Aujourd'hui, les enquêteurs cherchent toujours à identifier cet homme. La comparaison des empreintes dans les fichiers n'a rien donné, idem pour l'ADN. Si le cadavre a été repéré sur le sable par des promeneurs, rien ne dit que la victime est décédée sur cette plage. La noyade a pu avoir lieu plus loin et le corps aurait été ramené par la marée. L'homme aurait séjourné moins de 24 heures dans l'eau. Aucun avis de disparition ne correspond à sa description. C'est un cas de figure plutôt rare nous confie les policiers. Toutes les hypothèses sont à envisager nous dit-on au commissariat qui lance un appel à toute personne ayant des informations ou pouvant permettre l'identification. La victime est un homme de type européen. Âgé d'environ 60-70 ans, il mesure 1,70 m et il est de corpulence normale. Ses vêtements sont bien particuliers : l'homme portait un pantalon noir de travail, les mêmes que ceux que portent les salariés des magasins Bricorama. Il portait des chaussures de sécurité comme celles des ouvriers du bâtiment. Si vous avez des informations, le numéro à contacter, c'est celui du commissariat de Saint-Malo : 02 99 20 69 40.