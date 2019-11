St-Martin d'Auxigny : le président des arboriculteurs relaxé

Saint-Martin-d'Auxigny, France

Chaque année, des travailleurs polonais dorment dans un dortoir qui, selon l'inspection du travail ne satisfait pas aux normes. La procureure avait requis une amende de 10.000 euros (en partie assortie du sursis). Les juges ont finalement estimé que les infractions n'étaient pas caractérisées.

Le prétoire de la salle d'audience du TGI de Bourges © Radio France - Michel Benoit

Trois douches pour 35 personnes, quatre cabinets d'aisance seulement. Pour l'inspection du travail, les normes ne sont pas respectées : il faudrait trois douches et trois toilettes supplémentaires. C'est ce que dit le code rural qui interdit également les lits superposés et des chambrées supérieures à six personnes. Mais voilà, la défense a démontré qu'il ne s'agissait pas d'un gite collectif et donc que cette réglementation ne s'appliquait pas : " C'est un logement de tourisme, argumente Me Hervé Rahon. On a des poursuites qui ont été exécutées sur l'intuition d'un inspecteur du travail. Les juges ont rappelé qu'il fallait un peu de rigueur pour appliquer les principes fondamentaux de la justice. On nous parle de travailleurs vulnérables ? Ces travailleurs viennent en France pour gagner trois fois plus que dans leur pays. Et ils peuvent repartir à tout moment. D'ailleurs, la plupart reviennent chaque année, faute de main d'oeuvre française."

Le secteur de St-martin d'Auxigny au Nord de Bourges concentre plusieurs centaines d'hectares de vergers. © Radio France - Michel Benoit

Un hébergement facturé 40 euros par semaine à chaque salarié polonais dûment déclaré et payé environ 1.500 euros par mois plus 1.000 euros de charges a expliqué la défense. " On n'est pas des négriers !" s'est défendu Pascal Clavier, meurtri par cette convocation en justice pour un logement géré par sa mère qui n'en fait pas commerce, selon lui : " Mes grands-parents avaient été convoqués rue Louise Michel à Bourges parce qu'ils étaient soupçonnés de résistance. C'est un peu cela que je ressens ce soir. Je résiste en essayant de faire mon travail avec mes moyens, en respectant le droit. J'ai voulu l'expliquer durant toute la procédure en discutant avec l'inspecteur du travail, mais j'ai eu l'impression de me retrouver face à un mur." L'inspection du travail avait relevé 35 infractions relevant d'amende. C'est cette accumulation de constatations qui avait poussé le parquet à requalifier les poursuites en "soumission de personnes vulnérables à des conditions d'hébergement indignes. On sait que des abus sont régulièrement constatés en agriculture : les pouvoirs publics voulaient peut-être faire un exemple : c'est raté. Le procureur peut faire appel.