Tours, France

Au lendemain de la mobilisation des habitants du quartier de la Rabaterie à Saint-Pierre-des-Corps, pour apporter leur soutien à la veille dame de 87 ans agressée sexuellement le 6 janvier dernier, l'enquête a progressé rapidement ce mercredi. Un homme de 21 ans a été déféré au parquet.

Son ADN retrouvé chez la victime et sur les vêtements de la vieille dame

Il devrait être mis en examen pour viol sur personne vulnérable et extorsion sur personne vulnérable. Il s'agit d'un habitant de St Pierre, connu de la justice et qui nie les faits. Pourtant, son ADN a été retrouvé chez la vieille dame, notamment dans le garage de la victime et sur les vêtements de cette dernière. C'est dans le garage en effet qu'a débuté l'agression. L'auteur des violences s'est proposé d'aider la vieille dame (qui marche en déambulateur) à décharger ses courses de sa voiture. Il l'a ensuite frappée, a dérobé son argent et agressé sexuellement (pénétration digitale) pour obtenir les codes de sa carte bleue, carte qu'il n'a pas réussi à utiliser.

Une deuxième personne remise en liberté

La vieille dame, très choquée, a ensuite réussi à se traîner par terre pour prévenir elle même la police. Cet homme de 21 ans, qui habite St Pierre-des-corps, est connu de la justice pour des affaires de stupéfiants et de vols, nie les faits. Il devrait être mis en examen et incarcéré ce mercredi soir pour viol et extorsion sur personne vulnérable. Une deuxième personne, placée également en garde à vue dans cette affaire, a été remise en liberté. Même si elle a eu en main la carte bancaire de la victime, sa responsabilité n'est pas clairement établie.