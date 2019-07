St-Thibault-des-Vignes (77) : important incendie au centre de tri des déchets ménagers

Saint-Thibault-des-Vignes, France

Un feu impressionnant : 6.500 mètres carrés de bâtiments étaient largement embrasés à l'arrivée des pompiers jeudi matin peu avant 9 heures. Une centaine de pompiers venus de 30 casernes sont intervenus ce jeudi matin dans la commune de St-Thibault-des-Vignes en Seine-et-Marne avec le soutien d'un hélicoptère, pour éteindre un incendie qui s'est déclaré en début de matinée au centre de tri du SIETREM, le Syndicat mixte d'enlèvement et de traitement des résidus ménagers.

Les flammes ont provoqué un important dégagement de fumée noire. Le panache s'est vu à des kilomètres à la ronde, entre autre sur la Francilienne A104. Le sous-préfet de Thorcy s'est rendu sur place. La Préfecture a rapidement recommandé aux curieux de ne pas se rendre sur place pour ne pas encombrer les voies d'accès. Pas de confinement, mais il a été conseillé aux riverains de fermer les fenêtres par "simple mesure de bon sens".

Le maire de Lagny, commune voisine, Jean-Paul Michel contacté par France Bleu Paris, nous explique avoir contacté l'Agence régionale de Santé ce jeudi matin pour savoir si les fumées dégagées par l'incendie étaient toxiques pour les riverains. L'ARS lui a répondu qu'il n'y avait pas de danger pour la population.

Les pompiers ont réussi à sauver les bureaux et le matériel informatique en cours de déménagement. Il n'y a eu aucun blessés sur le site. Les résidus d'eau d'extinction sont stockées et seront pompées.

Le Syndicat mIxte pour l'Enlèvement et le Traitement des REsidus Ménagers collecte et traite les déchets ménagers de ses 31 communes adhérentes. Il permet aux habitants résidant dans l'une des communes ou l’un des groupements de communes adhérents au SIETREM d'évacuer les déchets non collectés par les services en porte à porte dans le respect de la législation et de la protection de l'environnement et d’économiser les matières premières en recyclant ou en valorisant certains déchets (déchets verts, cartons, ferrailles, huiles, verre…).