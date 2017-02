St Valentin : ils s'aiment depuis 66 ans !

Joseph et Monique se sont mariés en 1951 à Poitiers. 66 ans d'amour et une longue vie partagée à deux. Portraits.

Sur les murs de leur appartement, de nombreuses photos avec leurs trois enfants et 20 petits et arrière-petits-enfants. Au milieu, une photo de leur mariage. Monique en robe blanche tient les mains de Joseph son époux. C'était il y a 66 ans.

On se fait encore des câlins, des mamours

Ensemble, ils ont fêté leurs noces d'or, de diamant et cette année de Jasmin. Inséparables, les deux amoureux, âgés de 89 ans s'aiment comme au premier jour. "On se fait encore des câlins, des mamours. Même si on est vieux, on se plaît toujours", avoue Joseph.

Tous les deux fonctionnaires, ils ont beaucoup voyagé. L'Italie, les Pays-Bas ou encore la Tunisie, le pays où est né Joseph. Jeune homme il s'installe en France et rencontre sa future femme, Monique, lors d'un bal en décembre 1947. "Elle était blonde et elle dansait bien", se remémore le vieux monsieur. "Il était beau, je l'appelais mon Prince arabe", rit encore Monique. Quelques mois plus tard, ils se fiancent juste avant le départ de Joseph au Vietnam, pendant la guerre d'Indochine. C'est à son retour qu'il se marient en 1951.

On prend soin l'un de l'autre

L'âge et la maladie les rapprochent plus que ne les éloignent. "On prend soin l'un de l'autre". Comme tous les amoureux ils fêteront à leur manière la saint Valentin, chez eux, mais autour d'un bon repas.