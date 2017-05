Stade Brestois : les supporters croient toujours à la montée en Ligue 1

Dernier match ce vendredi pour le Stade Brestois. Mais surtout dernière chance d'espérer une montée en Ligue 1 pour les Ti Zefs. Alors, possible ou pas ? Toute la semaine, France Bleu Breizh Izel donne la parole aux supporters des Rouge et blanc. Et ils sont plutôt partagés.

C'est la fin de la saison pour le Stade Brestois. Ce vendredi, ils joueront leur dernier match, à domicile, contre le club corse du Gazélec Ajaccio. Objectif : une victoire évidemment. Sinon, aucune chance de monter en Ligue 1. Car les brestois ne sont plus sur le podium mais cinquièmes. De quoi faire perdre espoir même aux plus fervents.

Beaucoup de déception chez ces supporters

Pourtant, cette montée, tout le monde en était sûr au début. Brest fait une très belle saison, enchaîne les victoires. Sauf depuis plusieurs semaines. Jacques, qui va à tous les matchs, s'en rend compte : "On arrive plus à suivre, surtout à domicile. On arrive pas à reproduire ici ce qu'on fait à l'extérieur. Là, on est très juste"**.** Jérôme confirme. Autour de lui, "l'état d'esprit est plutôt compliqué. C'est de dire que de toute façon ce sera compliqué l'année prochaine. qu'ils avaient qu'à faire le boulot avant".

"J'y crois sans y croire. Depuis quelques temps, on est quand même très très déçus", Alain

Pourtant, le Stade Brestois le mérite !

Même déçus, les supporters gardent quand même un petit espoir. D'abord, parce que cette montée serait méritée. Un nouvel entraîneur, Jean-Marc Furlan, avec qui "on a vu des résultats" selon Jacques, un nouveau centre de formation "primordial pour les jeunes" selon Alain qui admet aussi que son club "a fait des progrès".

"La Ligue 1, ça va booster les gens quand même", Jacques

Et surtout, la Ligue 1, ça fait rêver. "Plus de spectateurs, des meilleures équipes", approuve Philippe. Voir leur équipe jouer contre le Paris Saint-Germain ou Monaco, ça donne envie aux brestois. Pour Alain, c'est clair : "La L1 ? Je reprends mon abonnement de suite !"