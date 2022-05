"Stade de Farce", "soirée de chaos" : la polémique enfle après le fiasco de la finale de Ligue des Champions

"Stade de Farce", "soirée de chaos" : sans éclipser le 14e sacre européen du Real Madrid, la presse européenne a des mots très durs ce dimanche sur l'organisation de la finale de la Ligue des champions marquée samedi par des incidents en dehors du Stade de France. Supporters massés devant les grilles, tentatives d'intrusions et interventions musclées des forces de l'ordre... Délocalisée au pied levé à Saint-Denis, la finale de la plus prestigieuse des coupes d'Europe a donné lieu samedi à des scènes de chaos, avec des conséquences redoutées en terme d'image, à deux ans des Jeux olympiques de Paris.

Fait rare pour un match de ce niveau, le début de la rencontre a dû être reporté d'une demi-heure en raison de tensions à l'extérieur du stade. De nombreux jeunes supporteurs ont tenté d'escalader les grilles de l'enceinte pour tenter de forcer l'entrée. De brèves échauffourées ont alors opposé les forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogènes.

L'UEFA maintient que la pagaille a été causée par un problème de "billets contrefaits" causant des goulots d'étranglement et demande un "audit" en urgence auprès des instances du football et des autorités françaises. Dès la fin du match, le ministre de l'Intérieur, Gerald Darmanin, a pointé du doigt l'attitude de "milliers de supporters britanniques sans billet ou avec des faux billets qui ont forcé les entrées" du Stade de France.

Le FC Liverpool et la police britannique soutiennent les supporteurs anglais

En leur faisant porter la responsabilité des échauffourées, il s'est attiré l'ire des supporters et des autorités anglaises. "Nous sommes extrêmement déçus des problèmes d'accès et des violations du périmètre de sécurité qu'ont subis les supporters de Liverpool", a expliqué le club anglais dans un communiqué. Entre les charges policières avant et après le match et ces accusations jugées infondées, les supporters de Liverpool, qui ne sont plus jugés problématiques depuis trente ans, ont été ulcérés par l'accueil parisien.

La police britannique de Merseyside-Liverpool présente au stade a évoqué sur Twitter des "circonstances choquantes" et défendu le comportement "exemplaire" des supporters des Reds pendant la rencontre, "la pire" à laquelle elle dit avoir jamais eu à faire en terme d'organisation.

Un fiasco de l'UEFA pour le Syndicat indépendant des commissaires de police

Le dispositif de sécurité mis en place ce samedi en Ile-de-France (6.800 policiers, gendarmes et pompiers et de très nombreux agents de sécurité privé) devait servir de test pour la Coupe du monde de rugby en 2023 et pour les JO de Paris en 2024. "Tout n’était pas parfait, c’est le fiasco de l’UEFA, en aucun cas le fiasco de la police", a déclaré Matthieu Valet, porte-parole du Syndicat indépendant des commissaires de police (SICP) sur franceinfo.

Deux pays, deux versions

Outre-Manche, la police française est clairement pointée du doigt. Le quotidien The Sun titre en français le "Stade de Farce". Le Telegraph publie de son côté le récit accablant de Jason Burt, le chef de la rubrique football du journal. "J'étais devant la porte Y quand j'ai été pris dans les gaz lacrymogènes utilisés sans discernement par la police anti-émeute française au Stade de France. Je parlais à des supporters qui attendaient tranquillement, certains depuis trois heures, quand ils ont atteint mon visage, me piquant les yeux, mes lèvres et ma langue. J'ai vu qu'on en dispersait. Je n'arrivais pas à y croire (...) c'était absolument honteux", a-t-il raconté dans un billet.

En Espagne, ce sont les supporteurs anglais qui sont visés. Alfredo Relano, président d'honneur du quotidien sportif As et voix respectée du football espagnol, se montre très sévère dans un éditorial, dénonçant Liverpool et "ses hordes de barbares sans ticket d'entrée" qui "ont créé un scandale sans nom aux portes du stade, qui aurait bien pu provoquer une catastrophe, même si tout est heureusement rentré dans l'ordre avec le retard du coup d'envoi." "Ces faits ne peuvent par rester impunis", a-t-il ajouté.

Un fiasco selon la presse italienne

Le Corriere dello Sport revient comme toute la presse italienne sur le "flop de l'organisation" parisienne. "Une mauvaise soirée en conclusion d'une triste saison pour la France, où se sont multipliés dans les stades les problèmes de sécurité et d'ordre public", écrit le journal romain.