Stade de France : Dispositif de sécurité renforcé pour France-Danemark

Le match opposant les équipes nationales de la France et du Danemark va se jouer à guichet fermé au stade de France à Saint-Denis ce vendredi. Près de 77 000 spectateurs sont attendus.

Mille-huit-cents billets ont été attribués aux spectateurs danois. A cette occasion, un dispositif de sécurité renforcé est mis en place par la préfecture de police pour assurer la sécurité des spectateurs aux abords du stade de France et éviter les débordements.

Le dispositif de sécurité

Deux-mille-quatre-vingt policiers et gendarmes sont mobilisés ce vendredi pour l'évènement. Pour éviter les vols et agressions avant et après la rencontre , 656 membres des forces de l'ordre seront dispersés aux abords du stade et dans les transports.

Un périmètre de protection autour du stade de France sera mis en place dès 15h. La vérification des billets sera effectuée au niveau des bornes d'accès. Des policiers et gendarmes garantiront le maintien de l'ordre et de la sécurité sur le parvis.

Un dispositif spécifique pour les transports

Des équipes patrouilleront dans l'ensemble des gares et stations de la région parisienne. Un dispositif de sécurité spécifique sera mis en place au niveau des trois stations desservant le stade, sur le RER B, le RER D, et la ligne 13 du métro.

De nombreuses forces de sécurité seront postées sur les différents accès piétons menant au stade, depuis la sortie des transports en commun.

Un dispositif de lutte anti délinquance

De nombreux membres des forces de l'ordre, en tenue et en civil, seront chargés durant la journée, autour du stade, à ses environs, et aux abords des gares, de lutter contre la délinquance.

Une réponse judiciaire adaptée va également être mise en place.