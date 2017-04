Stade Lavallois : le club porte plainte après des menaces

Une lettre anonyme a été envoyée au Stade Lavallois la semaine dernière. A l'intérieur, l'auteur s'en prend violemment à des joueurs et aux dirigeants.

Cela fait plusieurs années que ce corbeau sévit. Il y a 4 ans, Oscar Ewolo le capitaine de l'époque du Stade Lavallois, avait reçu une lettre de menaces. Une lettre raciste où l'auteur s'en prenait aux joueurs noirs. Et puis il y a aussi eu des menaces contre l'ancien président Philippe Jan et sa famille. A chaque fois, le corbeau sévit quand le club est en mauvaise posture. Là même chose, le Stade est relégable. Et dans sa lettre, le corbeau menace de s'en prendre aux dirigeants et puis il trouve qu'il y a trop de joueurs de couleur.

Plainte déposée

Le club a décidé de porter plainte prenant cette affaire très au sérieux.Une plainte déposée au Commissariat de Laval. La police mène des investigations, mais c'est très difficile de retrouver les auteurs de ce type de missive. Les lettres sont manipulées par beaucoup de monde, donc impossible de faire des prélèvements ADN.