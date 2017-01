Il avait deux voitures mais pas de permis : un footballeur de Caen risque l'amende

Retour à la case tribunal pour l'attaquant du Stade Malherbe de Caen, Jeff Louis, ce lundi. Il a été jugé pour conduite sans permis et défaut d'assurance. Le procureur a requis 8750 euros d'amende. La décision sera rendue le 18 janvier prochain.

Condamné le 12 décembre dernier à deux mois de prison avec sursis, Jeff Louis a retrouvé le banc des prévenus du palais de justice de Caen ce lundi matin. Jugé pour les mêmes infractions, conduite sans permis et défaut d'assurance, il comparaissait aussi pour outrage à agent, mais le procureur a décidé de ne pas retenir cette poursuite. Il risque cette fois 8750 euros d'amende. Le tribunal a mis sa décision en délibéré au 18 janvier prochain.

Son permis haïtien n'est pas valable en France

Le 13 octobre dernier, les policiers arrêtent une voiture de sport. Au volant : Jeff Louis, contrôlé sans assurance et avec un permis haïtien. Le problème, c'est que ce permis n'est pas valable en France. Il faut passer un examen de conduite complémentaire. Au commissariat de police, l'attaquant du Stade Malherbe reçoit une convocation pour le tribunal, qu'il déchire en sortant...! Ce qui peut être considéré comme un outrage à l'autorité.

Jeff Louis déjà condamné en décembre pour les mêmes délits

"J'étais en colère contre moi même" se justifie Jeff Louis à la barre. Mais la procureur choisi de ne pas retenir cette infraction, les faits s'étant déroulé devant l'hôtel de police et non à l'intérieur. Pas de clémence en revanche pour les deux autres infractions. La procureur requiert 5000 euros pour la conduite sans permis, et 3750 euros pour le défaut d'assurance. Des infractions qui commencent à coûter cher à Jeff Louis, déjà condamné en décembre dernier, à 2 mois de prison avec sursis et 15 000 euros d'amende, sans compter la sanction interne infligée par le Stade Malherbe.

L'attaquant malherbiste désormais au volant d'une voiture sans permis

En tout cas, Jeff Louis ne devrait plus se faire prendre. Son avocate a assuré qu'il roulait désormais en voiture sans permis. Et il est en train de passer son permis de conduire français. L'attaquant du Stade Malherbe de Caen sera fixé sur son sort le 18 janvier prochain, date à laquelle le tribunal rendra sa décision.