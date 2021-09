Stade Rennais : le Roazhon Celtic Kop annonce suspendre ses activités en tribune au Roazhon Park

Dans un communiqué, le Roazhon Celtic Kop annonce suspendre ses activités en tribune au Roazhon Park après le vol d'une de ses bâches. Selon le principal groupe de supporters rennais, un de ses membres aurait été victime d'un guet-apens. Les déplacements du groupe à Bordeaux et Arnhem sont annulés.

Le Roazhon Park s'apprête à vivre prochainement des soirées plus mornes dans les tribunes que ces dernières semaines. Le Roazhon Celtic Kop annonce suspendre ses activités en tribune avec effet immédiat, et pour une durée indéterminée. La raison est expliquée dans un communiqué : "La raison qui nous amène à prendre cette lourde décision est le vol de notre bâche domicile dans des circonstances dignes d'un guet-apens sur l'un de nos membres et qui portent directement atteinte à la sécurité de sa famille."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Le principal groupe de supporters rennais, qui avait été comme à son habitude le fer de lance des belles ambiances vécues depuis ce début de saison au Roazhon Park, laisse le libre choix à ses membres de se rendre au stade, mais n'assurera plus les animations habituelles en tribune Mordelles. Les déplacements prévus par le groupe à Bordeaux ce dimanche et à Arnhem jeudi prochain sont annulés. L'état de santé du membre du groupe victime du guet-apens n'a pas été communiqué, les ultras rennais lui à apportent, ainsi qu'à sa famille, tout leur soutien.