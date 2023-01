Stade Rennais - PSG : déplacement encadré pour les supporters parisiens

Les supporters parisiens ne seront que 650 au maximum au Roazhon Park le 15 janvier prochain pour le match entre le Stade Rennais et le PSG. Ce jeudi, la préfecture d'Ille-et-Vilaine a pris un arrêté pour encadrer et limiter le déplacement des supporters du club de la capitale.

De nombreux antécédents récents entre groupes de supporters

Dans son arrêté, le préfet Emmanuel Berthier justifie cette mesure par une succession d'échauffourées entre supporters des deux clubs ces dernières années : le caillassage de minibus des supporters du CUP (Collectif Ultras Paris) par des membres du Roazhon Celtic Kop en janvier 2018, un début de bagarre en marge de la finale de coupe de France 2019 entre les deux clubs, ou encore plus récemment le vol d'une bâche identitaire du RCK par des membres du groupe KARSUD, et la condamnation judiciaire qui en a suivi à des "jours amende", "qui n'aurait pas satisfait la vindicte des supporters du RCK envers les ultras parisiens", et "que les ultras rennais sont animés d'une volonté de vengeance".

Les supporters parisiens seront donc limités en nombre dans le parcage visiteurs, et devront également venir à Rennes en transports collectifs, afin de se rendre à un lieu de rendez-vous obligatoire puis d'être escortés par les forces de police jusqu'au stade. Les supporters parisiens ou se considérant comme tel seront également interdits de circuler, et d'afficher leurs couleurs, aux abords du Roazhon Park et dans le centre-ville de Rennes le 15 janvier prochain.