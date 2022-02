Stade Rennais : soupçonnés d'avoir agressé un supporter du RCK, quatre ultras du PSG en garde à vue

Dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 septembre 2021, un supporter du Stade Rennais, membre du RCK, était agressé à son domicile et sa bâche domicile était volée, une véritable humiliation dans le milieu ultra. Quatre ultras du PSG ont été arrêtés à Paris et placés en garde à vue.

Quatre ultras du Paris-Saint-Germain ont été arrêtés mardi 1er février en région parisienne et placés en garde à vue. Ils sont soupçonnés d'avoir agressé un membre du RCK, le Roazhon Celtic Kop, au domicile de ses parents de Breteil, en Ille-et-Vilaine dans la nuit du mercredi 22 au jeudi 23 septembre 2021 après la victoire du SRFC contre Clermont-Ferrand au Roazhon Park. La bâche domicile était volée ce qui constitue une véritable humiliation dans le milieu des ultras du football. Une agression et un vol qui avaient provoqué la mise en sommeil du groupe jusqu'à nouvel ordre.

Un groupe d'ultras du PSG

Le procureur de la République, Philippe Astruc, confirme dans un communiqué les informations du quotidien Ouest-France. Le supporter du RCK avait indiqué aux enquêteurs qu'au moins quatre hommes, arrivés à bord de deux véhicules, l'attendaient et avaient volé plusieurs sacs de sport contenant des bâches et drapeaux du RCK. Les auteurs étaient en possession d'une bombe lacrymogène et d'une matraque télescopique. "L’enquête, confiée à la COB de Montfort-sur-Meu, permettait d’identifier quatre mis en cause qui faisaient partie du groupe « Karsud », entité créée en 1993 et composée d’une quarantaine de personnes supportant le PSG. Il s’agissait d’une structure ultra dont les membres, depuis la saison 2017-2018, n’assistaient plus aux matchs du PSG" précise Philippe Astruc.

Quatre arrestations

Le 1er février , ces quatre hommes âgés entre 28 et 39 ans, dont trois sont connus de la justice, sont interpellés en région parisienne. Deux d'entre eux reconnaissent avoir été présents sur les lieux et avoir pris, sans violence, les sacs de sport et deux autres reconnaissent avoir fait l’aller-retour entre Paris et Rennes sans donner davantage d'explications. Ces quatre mis en cause seront déférés au parquet de Rennes ce jeudi 3 février.

"Afin que le football demeure une fête, aucun comportement violent ou propre à générer de la violence ne sera toléré" conclut le Procureur de la République de Rennes.