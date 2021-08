Stains : deux personnes gravement blessées par des tirs de policiers

Des policiers ont tirés sur deux occupants d'une voiture dans la nuit de dimanche à lundi à Stains (Seine-Saint-Denis), après que les occupants ont tenté de les renverser. Le conducteur et sa passagère sont gravement blessés. La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux.

La vidéo a déjà été vue des dizaines de milliers de fois, trois policiers qui tirent sur les occupants d'une voiture à Stains (Seine-Saint-Denis). Ce lundi du matin trois policiers de la brigade anti-criminalité de Stains ont utilisé leurs armes de service pour arrêter deux occupants d'une voiture qui tentaient de les renverser après un refus d'obtempérer, confirme à France Bleu Paris le parquet de Bobigny. Les deux passagers, un homme et une femme âgés d'une trentaine d'années sont gravement blessés. Deux enquêtes sont ouvertes.

Vers 1h30 ce lundi, boulevard Maxime Gorki à Stains, trois policiers de la brigade anti-criminalité de Stains s'arrêtent à côté d'une voiture et demandent aux deux occupants de s'arrêter. Le conducteur coupe le contact, puis redemarre et entame une marche arrière. Lors de la marche-arrière il percute un policier. Un deuxième policier a alors été entraîné sur plusieurs mètres, alors qu'il tentait d'immobiliser le véhicule reparti en marche-avant. C'est à ce moment que les policiers tirent sur les deux occupants, à plusieurs reprises.

D'après le parquet de Bobigny, les deux passagers, un homme et une femme, nés dans les années 80, sont gravement blessés. Ils ont été transportés à l'hôpital, leur pronostic vital est engagé. Deux policiers ont également été transportés à l'hopital. L'un est blessé à la main et au genou, l'autre à la cheville.

Deux enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Bobigny. L'une pour refus d'obtempérer et tentative d'homicide volontaire, en ayant foncé sur un policier, l'autre pour usage d'arme à feu par les policiers. La sous-direction de la police judiciaire de Seine-Saint-Denis et l'Inspection générale de la police nationale sont saisies.

Une vidéo déjà vue des milliers de fois

La scène a été filmée et diffusée sur les réseaux sociaux, la vidéo a déjà été vue des milliers de fois. On y voit les trois policiers tenter d'arrêter une voiture noire, l'un d'entre eux grimpant même sur le capot. Alors que les occupants de la voiture accélèrent, et éjectent un des policiers, les trois membres des forces de l'ordre tirent sur les occupants du véhicule.