Stains : les policiers affirment avoir tiré en état de légitime défense

Les policiers qui ont ouvert le feu et blessé un automobiliste et sa passagère dans la nuit de dimanche à lundi à Stains (Seine-Saint-Denis) affirment avoir tiré en état de légitime défense, indique leur avocat à nos confrères de franceinfo. Les deux hommes sont sortis de garde à vue à l'Inspection générale de la police nationale (IGPN) ce mardi. Une information judiciaire va être ouverte.

Ils affirment que la volonté de renverser un des policiers était manifeste

Lors de leurs auditions, ces deux policiers ont livré leur version des faits, rapportée par Maître Laurent-Franck Lienard. Cette nuit-là, les policiers ont été confrontés à un homme qu'ils qualifient d'"ingérable". Ils disent avoir repéré une voiture qui roulait en faisant des zigzags avant de s'arrêter à un feu. Les policiers racontent avoir arrêté leur véhicule à côté de la voiture, ouvert leur fenêtre et indiqué qu'ils allaient procéder à un contrôle de police. Les force de l'ordre ont demandé au conducteur s'il avait bu, ce dernier a répondu "oui et alors?", d'après leur récit.

Les policiers affirment être ensuite sortis de leur véhicule pour procéder au contrôle, c'est alors que l'automobiliste a redémarré, faisant notamment une marche arrière et percutant l'un des membres de l'équipage. D'après eux, la volonté de percuter un policier était manifeste. Un témoin de la scène a confirmé que la manœuvre du conducteur visait visiblement à renverser un policier, assure Maître Laurent-Franck Lienard.

D'après eux, ils ont tiré en état de légitime défense

Les policiers ont notamment été interrogés sur les tirs effectués et notamment sur la deuxième salve qui semble avoir été déclenchée alors que la voiture était à l'arrêt, selon les images filmées et diffusées sur les réseaux sociaux. Les policiers assurent que la voiture n'était pas réellement à l'arrêt, qu'il s'agissait d'un soubresaut et qu'il leur était clair que le véhicule allait repartir. Ils affirment qu'ils craignaient d'être de nouveau visés et percutés. C'est donc en état de légitime défense qu'ils ont de nouveau tiré sur le véhicule, d'après eux. Interrogés sur le fait qu'ils ne portaient pas de brassard "police" et sur l'absence de sommations avant les tirs, les policiers ont répondu que tout s'est passé très vite, et que les sommations ne sont pas obligatoires en cas de légitime défense.

Sortis de garde à vue, les deux policiers sont actuellement en arrêt de travail à cause de leurs blessures, indique leur avocat. Ces hommes, qui ont respectivement 11 ans et quatre ans d'ancienneté dans la police, n'avaient jamais faut usage de leur arme de service auparavant. Maître Laurent-Franck Lienard pense que l'enquête pourrait s'orienter sur la qualification de "violence volontaire avec armes par personne dépositaire de l'autorité publique". Ce mardi, le parquet de Bobigny a simplement indiqué que le chef de "tentative d'homicide volontaire" avait été écarté. L'information judiciaire "sera ouverte dans les prochains jours".