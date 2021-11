Stains : le nouveau city stade du quartier de l'Avenir saccagé

La mairie de Stains (Seine-Saint-Denis) fait part de son "désarroi", ce mercredi 17 novembre 2021, après le saccage du nouveau city stade du quartier de l'Avenir.

Les dégâts ont été découvert mardi, explique le maire de Stains, Azzédine Taïbi. "On pense qu'une poubelle a été traînée au milieu du terrain avant d'être incendié", explique l'élu PCF joint par France Bleu Paris. "C'est énervant et ça met le moral à zéro quand on découvre ça surtout quand on investit pour faire en sorte que les jeunes puissent avoir un terrain et en profiter", déclare Azzédine Taibi.

Ces terrains de foot et de basket situés dans le parc Casanova, ont été livrés en mai dernier, après une totale rénovation de l'ancien terrain. Le coût des travaux, financés par la ville et le territoire Plaine Commune, s'élèvent à 68.000 euros. "Pour réparer les dégâts et remettre le city stade en bon état, ça va coûter au moins 8.000 euros", précise le maire.

"Une inauguration officielle était prévue dans quelques semaines, on va essayer de la maintenir malgré tout", prévient Azzédine Taïbi qui espère que le ou les coupables seront vites retrouvés. La ville a déposé plainte ce mercredi.