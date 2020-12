Stains : une salle de jeux clandestine démantelée, cinq organisateurs présumés mis en examen

Une salle de jeux clandestine a été démantelée dans la nuit du 12 au 13 décembre décembre 2020 à Stains (Seine-saint-Denis) et cinq organisateurs présumés ont été mis en examen ce mardi, selon l'Agence France Presse.

Une salle ouverte depuis le début de l'année

Dans la nuit de samedi à dimanche, après deux mois d'investigations, les policiers ont investi la salle, située dans un bar sur une artère passante de Stains. "Il y a avait une cinquantaine de personnes" regroupées autour de quatre tables de jeux dans un _"nuage de fumée"_, a expliqué à l'AFP Eric Levy-Valensi, adjoint au chef du Service central des courses et jeux (SCCJ) de la police judiciaire, qui a mené l'enquête.Le tripot, ouvert depuis le début de l'année,"sans être perturbé par les restrictions liées à la situation sanitaire", était fréquenté essentiellement par des membres de la communauté kurdo-turque vivant en région parisienne, selon une source proche de l'enquête.

Une machine à sous saisie

Ils jouaient "au rami poker et une forme améliorée de la bataille", a ajouté M. Levy-Valensi. Sur place, les policiers ont saisi, hormis de nombreuses cartes, une machine à sous et 10.000 euros en espèce. Le tripot fonctionnait quotidiennement avec une moyenne d'une vingtaine de joueurs en semaine et des pics de fréquentation le week-end. Pour se rémunérer, les organisateurs passaient régulièrement entre les tables. "Une fois par heure, chaque joueur devait payer pour continuer à jouer", a expliqué M. Levy-Valensi.

Cinq hommes, le gérant du bar et des organisateurs présumés des parties, âgés de 36 à 50 ans, ont été mis en examen mardi, notamment pour "participation en bande organisée à la tenue d'une maison de jeux de hasard où le public est librement admis", et placés sous contrôle judiciaire, a précisé le parquet de Bobigny.

Une dizaine de tripots démantelés cette année

En 2020, le SCCJ a démantelé une dizaine de tripots de ce type, essentiellement situés dans les grandes métropoles. Par ailleurs, une enquête menée par la brigade de répression du banditisme a conduit à la mise en examen, le 3 décembre, de cinq personnes dans une autre affaire de parties de jeux illégales, qui se déroulaient dans des salons de thé du Blanc-Mesnil et de La Courneuve ainsi qu'au sous-sol d'un bâtiment d'Aulnay-sous-Bois, a indiqué le parquet de Bobigny.