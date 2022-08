Il avait foncé sur des policiers à Rezé : "Je suis un voleur, pas un tueur" se défend-il devant les juges

Un homme de 29 ans a été condamné à quatre ans de prison, dont deux ans et demi ferme ce mercredi par la tribunal judiciaire de Nantes. Son oncle, âgé de 33 ans, écope de huit mois. Les deux hommes ont tous deux été reconnus coupables de tentative de cambriolage de l'entrepôt Kiloutou à Rezé en août 2021. Mais le neveu est lui condamné pour refus d'obtempérer, conduite sans permis, violences aggravées sur des policiers et détention de produits stupéfiants.

Pourtant, à l'audience, il a tout fait pour retourner la culpabilité sur les policiers. Droit comme un I dans le box, en survêtement noir et blanc, le neveu ne cesse de répéter qu'il s'est fait tirer dessus par les forces de l'ordre le soir du cambriolage. "Je suis un voleur, pas un tueur, s'enflamme-t-il. Dans ma vie, j'ai fait toutes sortes de bêtises... Mais je ne me suis jamais fait tirer dessus."

Des cambrioleurs qui foncent sur les policiers en voiture

Il est près de trois heures du matin le 29 août 2021 quand trois policiers surprennent les deux hommes sur le site de Kiloutou en train de charger un karcher et d'autres matériels de bricolage dans le coffre d'une voiture qui n'est pas la sienne, un utilitaire blanc. A la vue des forces de l'ordre, les deux cambrioleurs montent dans le véhicule et tentent de s'enfuir en fonçant droit sur eux.

Pour afficher ce contenu Google Maps, vous devez accepter les cookies Mesure d'audience.



Ces cookies permettent d’obtenir des statistiques d’audience sur nos offres afin d’optimiser son ergonomie, sa navigation et ses contenus. J'autorise Gérer mes choix

Les policiers, alors en danger de mort, n'ont pas d'autre choix que de tirer. Vingt-quatre coups de feu partent en l'espace de six secondes, dont quatorze cartouches tirées par un seul des trois policiers. Cela peut paraitre beaucoup, et pourtant l'IGPN tranche : c'était de la légitime défense. L'enquête de la police des polices détermine en effet, preuves à l'appui, que la durée des tirs est exactement la même que le temps pendant lequel les cambrioleurs ont foncé sur les policiers.

24 balles tirées par les policiers

L'avocate des policiers, maître Annie Hupé, parle d'ailleurs de "fonctionnaires qui ont eu peur pour leur vie" et qui pour certains ont encore des séquelles psychologiques. "Il n'est jamais simple pour un policier de tirer, indique-t-elle. Les forces de l'ordre de Nantes sont quotidiennement en danger." Les trois policiers sont absents ce mercredi, le jour du procès.

Jusqu'au bout, maître Loïc Cabioch, l'un des avocats de la défense, aura tenté de minimiser la peine. Pour lui, les forces de l'ordre auraient dû davantage maitriser leurs émotions. "Je comprend que l'on puisse proférer des insultes sous le coup de l'adrénaline, reconnaît-il, mais je comprend beaucoup moins qu'un fonctionnaire de police tire quatorze balles d'un chargeur qui en contient quinze."

En plus de sa peine de prison, le neveu doit verser plus de 8.000 euros à l'entreprise Kiloutou et 700 euros aux trois policiers, qui ont subi un préjudice physique et moral. Une affaire qui s'ajoute aux six autres déjà présentes sur le casier judiciaire du plus jeune des deux hommes, principalement des affaires de conduite sans permis et de refus d'obtempérer. Pour des raisons de santé, son oncle n'était pas présent à l'audience.