Start up alsacienne : le tribunal de Saverne se penche sur le sort de Baguette box

La nouvelle avait surpris les boulangers partenaires et les clients au début de l'été 2022 : Baguette box, la start up alsacienne spécialisée dans la livraison de pains et de viennoiseries à domicile dans le Bas-Rhin était placée en redressement judiciaire. "A aucun moment on ne nous a dit que ça ne marchait pas, qu'il n'y avait plus d'argent", se rappelle Franck Valentin de la boulangerie les mille folies de Papou à Zellwiller. "L'info est tombée du jour au lendemain, on est en redressement, on ne peut plus payer. Alors que le matin même, la livreuse était venue."

Conséquence pour les boulangers partenaires de Baguette box, les livraisons de mai, juin et du début du mois de juillet ne sont pas payées. Ce qui représente un trou de près de 9.000 euros dans la trésorerie des milles folies de Papou. Plusieurs dizaines de boulangers sont concernés, "ça nous met en difficulté", souligne Franck Valentin.

Des clients satisfaits

Certains boulangers partenaires ont toutefois décidé de continuer à collaborer avec Baguette box. "D'abord pour nos clients, qui sont très satisfaits de ce service", précise Christian Graff, boulanger à Waldowisheim. "Et puis c'est la seule façon d'éviter la liquidation et d'avoir une chance de récupérer un jour notre argent."

Quant aux clients de Baguette box dont les tournées ne sont plus assurées, et qui avaient encore de l'argent sur leur compte client en juillet, ils ont été nombreux à laisser des messages sur la page Facebook de la société cet été.

Le dirigeant de Baguette box, Maurice Heitz, n'a pas souhaité s'exprimer avant l'audience au tribunal de Saverne. La chambre commerciale du tribunal doit se pencher sur la poursuite de l'activité le mardi 13 septembre.