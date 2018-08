La Chapelle-du-Bard, France

C'est pour des raisons de sécurité que le maire de la Chapelle du Bard, Michel Bellin-Croyat a ordonné la destruction du restaurant construit sans permis sur une crête à cheval sur les communes d'Allevard et de la Chapelle-du-Bard : "Toute la partie terrasse est en train de s'effondrer, et comme le restaurant se trouve sur une crête, on a peur qu'il tombe soit du côté de notre commune, soit du côté de celle d'Allevard. Cela pourrait blesser gravement, voir tuer des randonneurs, et si le bâtiment n'est pas détruit d'ici cet hiver, l'interdiction de pénétrer sur le site se poursuivra en période hivernale."

C'est un immense gâchis pour la station du Collet" Philippe Langenieux-Villard, le maire d'Allevard

C'est pourtant bien pour doper le tourisme hivernal que l'appel d'offres pour construire ce restaurant avait été lancé. et attribué à Michel Benay, le promoteur. Mais il n'a finalement pas eu de permis de construire. Une décision très dommageable pour Philippe Langenieux-Villard, le maire d'Allevard qui avait donné la permission au promoteur de lancer les travaux avant l'obtention du permis : "Il y a eu une forme de zèle administratif qu'on ne retrouve pas dans un certain nombre d'autres domaines skiables, où un certain nombre de restaurants d'altitude sont bien souvent construit en dehors de toutes les règles. C'est un immense gâchis, et un très mauvais signal en direction des investisseurs privés."

L'établissement est en mauvais état, il menace de s'effondrer. - Mairie la Chapelle-du-Bard

Le promoteur avait investi 200.000 euros dans le projet

Le restaurant d'altitude devra être détruit d'ici le 15 septembre sous peine de poursuite judiciaires. Michel Benay, le promoteur s'est engagé à le faire dès que possible. Il dénonce une grande injustice, lui qui a investi 200.000 euros dans ce projet : "Il y a eu un appel d'offres, tout le monde était d'accord. Et comme, tout le monde voulait que le restaurant ouvre le 15 décembre pour l'ouverture de la station, le maire d'Allevard m'a donné l'autorisation verbale de commencer les travaux, ce que j'ai fait. Mais le permis de construire n'a finalement jamais été signé. Maintenant je suis en train de m'organiser pour le démonter, je suis écoeuré."