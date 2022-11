Stationnement à Toulouse : des résidents victimes d'amendes en série à cause du système Lapi

Ils ont reçu une dizaine d'amendes alors qu'ils ont un abonnement de stationnement résident. C'est la mésaventure qui est arrivée à quelques Toulousains fin septembre et début octobre. Un gros bug lié à la mise en place du système Lapi (lecture automatique des plaques d'immatriculation).

Depuis le 16 août, une voiture, puis deux, équipées de caméras, circulent dans les rues de la ville rose**.** Et les premiers chiffres de verbalisation sont impressionnants. 35.322 FPS (forfaits post stationnement, le système qui remplace les contraventions) sur plus de 90.000 véhicules contrôlés en un mois. Et encore, ces chiffres ne sont que ceux du mois de septembre, où seule une voiture était en fonctionnement.

Deux fois plus de verbalisations

Et si on compare aux années passées, pour un mois, on était plutôt sur une base de 17.500 FPS (210.000 en 2019 pour une année). Le nombre de verbalisations a donc été multipliée par deux alors que le système n'était pas encore optimisé. Pour avoir une idée, avec les deux voitures, chaque place de parking est contrôlée une fois par jour. Avant, avec les agents, c'était une fois tous les trois jours.

Autour de 3.000 recours en octobre ?

Et qui dit plus d'amendes dit plus de recours. La mairie insiste. Seules 3,5% des amendes sont contestées. Le pourcentage est le même qu'avant mais il y a beaucoup plus de cas à traiter. Et les services sont donc débordés. Pour le moment la municipalité reconnaît 1.221 contestations en septembre mais on sera sans doute plutôt autour de 3.000 recours en octobre.

La faute aussi à un gros bug dont des résidents ont été victimes, parfois en série puisque leur voiture a été contrôlée plusieurs jours de suite reconnaît Emilion Esnault, adjoint à la sécurité à la mairie de Toulouse : " Lorsqu'on augmente le nombre de contrôles, évidemment on tombe sur plus de véhicules où le stationnement n'a pas été payé. Donc mécaniquement, il peut y avoir un petit peu plus de recours."

Emilion Esnault : "Jusqu'à présent, sur les chiffres de septembre, on a 3,5% de recours sur les forfaits de stationnement qui ont été émis. C'est le même taux que ce qu'on a pu connaître dans les années précédentes, sans Lapi. Après, peut être que ça pourra évoluer. On a connu un petit bug du système à un moment donné, dans la mesure ou certains abonnés résidents ne remontaient pas dans le système. Et donc ce petit bug a été corrigé comme le seront d'autres si on en avait. Dans tous les cas, on reste attentif chaque fois que les équipes reçoivent des recours et étudient avec attention le motif du recours. Évidemment le FPS est dans ces cas-là annulé et on essaye d'améliorer de manière continue le systèmepour réduire le nombre de problèmes."

Ce sont d'ailleurs les usagers qui ont alerté la municipalité du problème, mais un peu tard, le temps que les premiers courriers de contravention arrivent. La municipalité insiste. Le bug a été réparé. Les recours sont tous en passe d'être réglés et les abonnés ne sont pas obligés de payer avant de faire leur recours.