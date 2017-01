Stationnement à Paris : le montant des amendes va tripler dans certains quartiers

Les amendes pour non-paiement des parcmètres vont doubler ou tripler à Paris. Elles pourront monter jusqu'à 50 euros selon les quartiers à partir du 1er janvier 2018. La mairie de Paris veut lutter contre les fraudeurs et les voitures ventouses.

Ceux qui oublieront de payer leur parcmètre à Paris vont sentir passer la facture. La Mairie de Paris a décidé de doubler ou de tripler le montant de l'amende pour non-paiement du stationnement à partir du 1er janvier 2018. En parallèle, les contrôles seront renforcés. La gestion des parcmètres sera confiée à des prestataires extérieurs.

Dans un an, l'amende sera de 50 euros dans les arrondissements qui vont du 1er au 11e, 35 euros du 12e au 20e, contre 17 euros actuellement. Cette hausse des amendes sera proposée à la fin du mois de janvier 2017 au Conseil de Paris. Elle sera effective l'année suivante.

Comparées à d'autres villes à l'étranger, les amendes à Paris ne sont pas si élevées. Il faut payer 55 euros à Amsterdam, 90 euros à Barcelone et 96 euros à Londres.

Pour augmenter ses tarifs, Paris profite de la loi Maptam. A partir du 1er janvier 2018, cette loi municipalise la gestion du stationnement. Elle donne aux communes le droit de fixer le montant des amendes pour non-paiement du stationnement.

Près de 90% des automobilistes ne payent pas le parcmètre

La Mairie de Paris veut lutter contre la fraude. Dans la capitale 90% des automobilistes qui se garent ne payent pas le parcmètre. Le manque à gagner est estimé à 300 millions d'euros par an. "C'est le coût du fonctionnement des crèches" indique Christophe Najdovski, l'adjoint au Transport à la Mairie de Paris qui veut lutter contre les voitures ventouses. Une meilleure rotation permettra aux professionnels de trouver une place plus facilement. C'est aussi un moyen d'obliger ceux qui veulent se garer longtemps à utiliser les parkings en sous-sols.

Stationnement à 4 euros de l'heure à Paris

Dans la capitale, les tarifs resteront de 4 euros de l'heure pour deux heures maximum pour la zone I (2,4 euros pour la zone II, plus éloignée du centre).

Il sera possible de rester garer jusqu'à 7 heures d'affilée avec des tarifs horaires croissants. Cela coutera 8 euros pour la 3ème heure puis 10, 12 et 12 euros (zone I) ; 4,80 euros puis 7,2 euros, 8,6 euros et 9,6 euros (zone II).

Les tarifs résidentiels et professionnels ne changent pas.