Statue de Modeste Testas dégradée : un moulage d'un étudiant en art et non un acte raciste

La dégradation de la statue de Modeste Testas découverte lundi, n'était en fait pas un acte raciste, mais "un moulage effectué par un étudiant en art, sans aucune autorisation". La municipalité de Bordeaux l'annonce ce mardi 14 septembre dans un communiqué. La ville retire la plainte qu'elle a déposé contre cet acte considéré au départ comme "vraisemblablement raciste".

"L'étudiant a fait savoir qu'aucune motivation raciste n'avait dicté cette action. Pour autant, on ne saurait accepter et cautionner cette initiative isolée et pour le moins malheureuse qui a heurté nombre d'observateurs attachés à la mémoire que représente cette statue", détaille la mairie. Cette statue en bronze installée sur le Quai Louis XVIII à Bordeaux, avait été inaugurée en 2019, pour commémorer le passé négrier de Bordeaux et l'abolition de l'esclavage. Elle représente une esclave achetée par deux frères bordelais au XVIIIe siècle puis affranchie.

L'association Mémoires et Partage maintient sa plainte

La ville de Bordeaux souligne également "le caractère inviolable des monuments et oeuvres d'art présents sur l'espace public et le strict respect qui leur est dû, en particulier ceux honorant la mémoire de victimes de crimes contre l'humanité".

En revanche, l'association Mémoires et Partage maintient sa plainte, déposée ce mardi. "Nous ne la retirons pas parce que nous sommes là en présence d’un délit, malgré le caractère 'artistique' avancé par l’auteur mais aussi parce qu’il est important de comprendre les motivations de l’acte", explique-t-elle dans son communiqué. "Nous condamnons cet acte délibérément irrespectueux de la dimension politique et symbolique de l’œuvre, une légèreté inadmissible et dont il est nécessaire de faire la lumière", avance également Mémoires et Partage, qui se bat pour la mémoire de l'esclavage.