Statues de la Vierge vandalisées en Béarn : le suspect admis en psychiatrie à Pau

Mourenx, France

Après la dégradation d'au moins huit statues de la Vierge-Marie à Pau, Lons, Artix, Denguin et Mourenx, "une opération de gendarmerie est en cours" précisait dès jeudi soir Patrice Laurent, le maire de Mourenx. En effet les gendarmes ont arrêté un SDF de 35 ans non loin de l'église de Mourenx, dans un premier temps pour outrages. Différent éléments laissent penser aux enquêteurs qu'il puisse être à l'origine de ce drôle de pèlerinage. Placé en garde à vue, il s'est muré dans le silence.

Interné à Pau

Il n'a pas dit un mot depuis son arrestation près de l'église de Mourenx. Tellement muet que le parquet a décidé ce matin de le conduire à l’hôpital psychiatrique de Pau, qui a décidé de le garder. Ce qui interrompt la garde à vue. On ne sait donc pas grand chose sur son périple qui l'a mené de Pau, où il a visité les églises Saint Jacques, Saint Martin et Notre Dame boulevard Alsace Lorraine. Puis Lons, puis Denguin, Artix et enfin Mourenx.

"Des rapprochements visuels"

Les enquêteurs ont quand même des éléments de rapprochements entre ces différents faits. D'abord le mode opératoire qui n'est pas banal. Et puis il y a des images de vidéo-surveillance prises à Pau qui laissent à penser qu'il s'agit de la même personne. Cet homme est un sans domicile qui vit en Béarn depuis de nombreuses années, et qui n'est pas connu de la justice.