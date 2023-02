Statues peintes en blanc à Besançon : les deux auteurs condamnés à 140 heures de travail d'intérêt général

Le jugement est tombé pour les deux auteurs des coups de peinture blanche sur les deux statues d'Ousmane Sow, dans la capitale Comtoise. Ils ont été condamnés à 140 heures de TIG, ce vendredi au tribunal correctionnel de Besançon. S'ils ne les réalisent pas dans les 18 prochains mois, ils écoperont de 3 mois de prison. Ils doivent également payer, au total, plus de 5 000 euros de dommages et intérêts à la maire de Besançon, S.O.S Racisme et à la Maison des potes. De plus, ils écopent d'une peine d'inéligibilité de deux ans.

La maire de Besançon, Anne Vignot n'exclus pas de faire appel de cette décision de justice selon elle "le caractère raciste de ces actes n'a pas été assez souligné. Prôner la suprématie blanche, c'est tout de même quelque chose de grave." D'autant plus que ces deux jeunes sont proches des mouvances d'extrême droite pour avoir été un ancien partisan du RN pour l'un et de la Cocarde étudiante pour les deux.

L'avocat de la défense, Me Weiermann, parle d'une peine avec " une valeur pédagogique importante qui sera effectuée sans difficulté. Je pense que ces jeunes ont bien compris ce qu'ils ont fait".

En novembre dernier, Etienne M. et Théo G, âgés de 20 et 22 ans ont mis des coups de peinture blanche sur la statue de Victor Hugo devant la mairie de Besançon , mécontent de voir le visage de l'écrivain de couleurs plus foncée qu'à l'habitude, après une restauration.

Arrêtés, quelques jours après les faits pour avoir également réalisé le même acte de vandalisme sur la statue "l'homme et l'enfant" exposée dans le parc des Glacis à Besançon. Ils ont comparu le 27 janvier dernier. À ce moment, le procureur avait requis une peine de 12 mois de prison avec un sursis probatoire, 140 heures de TIG et 5 ans d'inéligibilité.