La Ligue Nationale de Rugby a refusé d'accéder à la demande de Scott Spedding et la fédération s'est déclarée incompétente. C'est donc maintenant le CNOSF qui va devoir trancher ce mardi après-midi en audience de conciliation.

Clermont-Ferrand, France

Depuis le mois de novembre, Scott Spedding s'est lancé dans une longue procédure pour obtenir le statut JIFF par dérogation. Le Sud-Africain, qui fêtera ses 32 ans le 4 mai prochain, a obtenu la nationalité française en 2014 et veut devenir un joueur issu des filières de formation. Un statut instauré en 2010 dans le but de protéger les intérêts du XV de France. Les clubs du Top 14 sont désormais tenus d'aligner 14 JIFF sur la feuille de match. Sinon, des retraits de points (de 4 à 12) servent de sanctions. Le quota des JIFF par club passera à 15 la saison prochaine et à 16 la suivante. Scott Spedding a reçu de nombreux soutiens, à commencer par ses coéquipiers clermontois. Une pétition a même été lancée.

Il faut absolument des lois pr protéger et soutenir la formation française et le XV de France mais des exceptions peuvent être faites pour des internationaux français, non? @Faestebanez#jeromethion@sebchabal , @Scott_Spedding se bat seul il serait tps de l aider @ProvaleRugby! https://t.co/vfh0CQlHCF — Benjamin Kayser (@BenjaminKayser) March 14, 2018

Pourquoi Spedding n'est pas JIFF

La Ligue Nationale de rugby a renvoyé Scott Spedding dans ses 22 et la Fédération Française s'est déclarée incompétente. Mais l'arrière international n'est pas homme à rester un genou à terre. Il entend mener son combat jusqu'au bout et en appelle désormais à la conciliation du Comité National Olympique du Sport Français. Un cas épineux à régler et qui a également reçu le soutien de Provale, l'Union des joueurs de rugby professionnels.

Provale soutient Scott Spedding - @Provale

L'arrière clermontois fait partie de la liste des 45 joueurs du groupe France (23 sélections), mais il n'est pas considéré comme JIFF puisqu'il n'a pas été formé en France. Arrivé en 2008, Spedding n'a passé qu'une année au centre de formation de Brive. Faute de ce précieux statut, l'ASM Clermont Auvergne s'est résolu à ne pas le conserver la saison prochaine. Convoité par Montpellier, Bordeaux-Bègles, Toulouse ou encore Toulon, Scott Spedding pourrait se résoudre à quitter le Top 14 en cas d'impasse juridique et à privilégier un départ... à l'étranger.