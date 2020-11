"Staying alive" : l'appli des pompiers qui vous propose de devenir un bon samaritain pour sauver des vies

Voulez-vous devenir un bon samaritain ? Il vous suffit de télécharger une application sur votre smartphone. Si vous êtes à proximité d'une personne victime d'un malaise cardiaque, vous serez averti et pourrez intervenir en attendant les pompiers. Sachant que les premières minutes sont décisives.

L'application Staying Alive se télécharge sur un smartphone et vous permet d'être géolocalisé pour intervenir sur un malaise cardiaque en attendant l'arrivée des pompiers.

C'est une appli qui peut sauver des vies : elle s'appelle "Staying alive". Il s'agit de pouvoir prodiguer des gestes de premiers secours à quelqu'un qui aurait fait un malaise cardiaque en attendant les pompiers. Les personnes qui le souhaitent peuvent télécharger l'application sur leur smartphone. Et vous ferez alors partie de la communauté des bons samaritains !

Le principe est simple, si vous êtes géolocalisé à proximité d'une victime, vous allez pouvoir endosser votre cape de bon samaritain. "Si vous êtes formés aux gestes de premiers secours, vous serez en priorité engagé pour commencer la compression thoracique, c'est à dire le massage cardiaque, explique Gilles Hamelin, lieutenant infirmier des pompiers du Calvados. Si vous n'êtes pas formés, le dispositif vous engagera en priorité pour aller chercher le défibrillateur le plus proche".

Exercice de massage cardiaque avec utilisation d'un défibrillateur. Un arrêt cardiaque est fatal ou très handicapant au delà de 4 minutes sans assistance. © Radio France - Nolwenn Le Jeune

Sachant que chaque minute passée après un malaise cardiaque diminue de 10% les chances de survie, même si les gestes ne sont pas parfaits : "Il vaut mieux faire mal un massage cardiaque que ne rien faire du tout, poursuit Gilles Hamelin, on augmente déjà les chances de survie". Et il ne s'agit de toute façon pas de remplacer les pompiers rappelle le commandant Yannick Gaudin, chef du groupement opérations. "Je vous rassure, les pompiers interviennent, assistés si besoin des moyens médicaux du SMUR, mais il s'agit de contribuer, dans l'attente de leur arrivée, à porter secours".

Taux de survie doublé en Ile de France grâce à l'appli Staying Alive

L'appli a été lancée en début d'année sur le Calvados, elle rassemble déjà 932 personnes. Mais la communauté des "Bons samaritains" ne demande qu'à s'agrandir pour être plus efficace et opérationnelle. Pour vous convaincre de la rejoindre, sachez que Staying alive a été développée au départ par les pompiers de Paris, et qu'elle a permis de doubler le taux de survie en Ile de France.