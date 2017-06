Steaks hachés contaminés : l'ex-gérant condamné à deux ans de prison ferme

Guy Lamorlette, l'ex-gérant de la société SEB a été condamné à trois ans de prison, dont deux ferme. Sa société est accusée d'avoir produit des steaks hachés contaminés par la bactérie E.coli, qui a rendu malade une quinzaine d'enfants en juin 2011.

Le jugement est tombé mardi matin, dans l'affaire des steaks contaminés. Guy Larmorlette, l'ex-gérant de la société SEB, a été condamné à trois ans de prison, dont deux ferme par le tribunal correctionnel de Douai. Il doit aussi payer une amende de 50.000 euros, verser plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts aux familles de victimes et a l'interdiction d'exercer une profession dans le secteur industriel et commercial.

Nolan, 7 ans, fait partie des victimes des steaks hachés contaminés. Il est resté paralysé des quatre membres. © Maxppp - Aurélie Ladet

Cette entreprise est accusée d'avoir produit des steaks hachés contaminés par la bactérie E.coli. En juin 2011, une quinzaine d'enfants ont été intoxiqués. Certains d'entre eux ont gardé de graves séquelles.

L'ex-gérant reconnu coupable de l'ensemble des délits qui lui étaient reprochés

Guy Lamorlette, 76 ans, était accusé de négligences. Il a été reconnu coupable de l'ensemble des délits, dont "blessures involontaires par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité". La société avait en effet, modifié unilatéralement son plan de maîtrise sanitaire afin de diminuer le coût des contrôles de viande à la bactérie E.coli. Le parquet avait requis trois ans de prison ferme et un an avec sursis.

Guy Lamorlette avait une responsabilité particulière en tant que gérant, "le premier garant de l'équilibre entre la sécurité et les impératifs économiques", a ajouté la présidente.

C'est un jugement très sévère"

Pour l'avocat de Guy Lamorlette, Maître Arnaud Vauthier, cette condamnation est "très lourde". "Monsieur Lamorlette a peut-être essuyé une part de responsabilité qui ne lui était pas imputable", avance-t-il en faisant référence à la mort de Laurent Appéré, l'autre prévenu dans cette affaire. Le responsable qualité de la société est en effet décédé des suites d'une maladie le 21 juin. Le procureur avait également requis à son encontre trois ans de prison ferme et un an avec sursis.

Maître Arnaud Vauthier a aussi indiqué qu'il allait "conseiller à son client de faire appel de cette décision, au pénal comme au civil".