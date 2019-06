Steaks hachés frauduleux : environ 800 kilos ont été livrés au Secours Populaire de l'Yonne

Yonne, France

Excès de gras, tissus de mauvaise qualité, amidon et soja: des steaks hachés de très mauvaise qualité ont été fournis en France à des associations d'aide aux plus démunis, dont le Secours Populaire de l'Yonne. Les quelque 800 kilos de "viande" surgelée ont été livrés fin mars au dépôt départemental de l'association. Mais aucun de ces steaks n'a été distribué aux bénéficiaires de l'Yonne. Cette viande ne présente pas de dangerosité mais ne respecte pas le cahier des charges de ce qu'on appelle "steak haché".

Dans l'Yonne, des bénévoles ont constaté l'aspect douteux de la viande

Les membres de l'associations ont rapidement donné l'alerte explique la présidente du Secours Populaire de l'Yonne, Monique Augé : "les bénévoles ont rapidement vu que cette livraison avait un aspect douteux, pas habituel. Immédiatement on les a sorti des stocks et mis à part dans un congélateur qui est fermé à clé et fait le signalement à la direction nationale du Secours Populaire." Les 800 kilos de viande frauduleuse se trouvent toujours actuellement dans l'Yonne, à la disposition d'éventuels contrôles.

"Penser que l'on peut donner de la sous-marchandise à des personnes en difficulté, pour faire du profit, c'est ignoble" - Monique Augé, présidente du Secours Populaire de l'Yonne Copier

Un appel d'offre d'Etat

"Cette viande provient d'un appel d'offre d'Etat qui a contractualisé avec un intermédiaire, qui lui-même travaille avec des fournisseurs", détaille Monique Augé. "Celui qui passe le marché est celui qui doit faire les poursuites utiles."

L'an dernier le Secours Populaire de l'Yonne a accompagné 5.000 personnes, dont 2.000 familles régulièrement. "Il y a des besoins réels et la viande en fait partie. Et les personnes en difficulté ont besoin de steaks hachés de bonne qualité."

Dans l'attente de compensations

L'association icaunaise attend désormais le remplacement de ces 800 kilos de viande et une compensation financière. Car depuis deux mois des congélateurs de l'association sont occupés par ce stock inutilisable. Le Secours Populaire de l'Yonne estime également subir un préjudice en terme d'image car cette affaire a entraîné "un malaise et un inquiétude légitime à la fois pour les bénévoles et pour les personnes accueillies", conclut Monique Augé.