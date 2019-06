Steaks hachés frauduleux : "des gens profitent de la misère humaine" se désole une bénévole des Restos du Coeur

Château-Gontier, France

780 tonnes de "faux steaks hachés" ont été distribués par une entreprise française à des associations d'aide aux plus démunis. Le Secours populaire, la Croix Rouge, les Restos du Cœur et la Fédération française des banques alimentaires avaient fait un achat groupé de plus de 5 millions d'euros.

En Mayenne, les Restos du Coeur ont reçu 128 colis de steacks hachés frauduleux

Les bénévoles mayennais, que nous avons contacté, sont scandalisés : "des gens profitent de la misère humaine" raconte la responsable des Restos du Coeur à Château-Gontier-sur-Mayenne. L'association a reçu en mars 128 colis de steaks hachés de mauvaise qualité. Des cartons qui se trouvent actuellement dans une chambre froide avant une probable destruction.

Pas de risque sanitaire selon les analyses effectuées

Le Secours Populaire de la Mayenne fait le même constat souligne Gilles Leboisne, l'un de ses responsables : "on nous a dit qu'il fallait mettre ça en attente. On n'en a pas distribué. A cause d'une suspicion sur la coloration de la viande, un peu particulière, un peu jaune. Il y a des entreprises qui veulent à tout prix de l'argent. Ils ignoraient sans doute qu'on a des tests gustatifs et tout un système pour contrôler la qualité des produits". Pour les associations touchées par cette fraude, l'autre problème qui va désormais se poser c'est l'approvisionnement et la distribution de viande de bonne qualité aux plus démunis dans les prochaines semaines.

Selon le secrétaire national chargé des questions de solidarité au Secours Populaire, interrogé par France Info, "les pouvoirs publics ont diligenté des analyses qui ont fait apparaître que ces steaks contenaient peu de viande, plus de gras et du soja et de l'amidon. Les analyses prouvent qu'il n'y a pas de risque sanitaire".