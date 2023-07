Steenwerck : quatre blessés, dont deux graves, dans un accident de la route

Quatre hommes ont été blessés, dont deux gravement, dans un accident de la route ce samedi 15 juillet peu avant 22 heures, au niveau de la rue des Trois Tilleuls. Le plus touché a été héliporté au CHR de Lille.

A l'arrivée sur place des pompiers, la voiture était retournée dans un fossé. Les quatre victimes étaient coincées dans l'habitacle. Les secours ont dû découper les portières pour sortir en urgence les quatre passagers.

Une victime héliportée à Lille

Le plus gravement blessé, un homme dont on ne connaît pas l'âge, a été héliporté au CHR de Lille. Un autre de 47 ans, dans un état grave, a lui aussi été emmené à Lille. Les deux autres hommes âgés de 22 et 28 ans, ont été transportés à l'hôpital d'Armentières, ils sont moins touchés.